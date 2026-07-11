11 Июля 2026
RU

Испания не проигрывает 36 матчей подряд в основное время

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 16:33
13
Испания не проигрывает 36 матчей подряд в основное время

Сборная Испании по футболу продолжает серию без поражений в основное время.

Как сообщает İdman.Biz, после победы над Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026 команда довела эту серию до 36 матчей.

Последнее поражение испанцев в основное время состоялось 22 марта 2024 года. Тогда "Фурия Роха" уступила Колумбии в товарищеском матче со счетом 0:1.

В 2025 году Испания проиграла Португалии в финале Лиги наций, однако тот матч завершился вничью в основное и дополнительное время - 2:2. Португальцы победили только в серии пенальти.

Мировой рекорд принадлежит сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд в 2018-2021 годах.

Если Испания не уступит Франции в основное время в полуфинале ЧМ-2026, она повторит достижение итальянцев.

Матч Франция - Испания состоится 14 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"
16:54
ЧМ-2026

Ламин Ямаль: "Ни одна команда не играет с нами на равных"

Полузащитник прокомментировал победу над Бельгией в 1/4 финала
Битва за полуфинал ЧМ-2026: Холанд против Кейна, Месси против швейцарской стены – ОБЗОР İDMAN.BİZ
15:13
ЧМ-2026

Битва за полуфинал ЧМ-2026: Холанд против Кейна, Месси против швейцарской стены – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В ночь на 12 июля определятся два последних полуфиналиста чемпионата мира-2026 по футболу
"Карабах" ведет переговоры по форварду сборной Кабо-Верде
13:53
Азербайджанский футбол

"Карабах" ведет переговоры по форварду сборной Кабо-Верде

Агдамский клуб заинтересован в нападающем "Акрона" Жилсоне Беншимоле

Бекхэм поддержал сборную Англии перед четвертьфиналом ЧМ-2026 - ВИДЕО
13:13
ЧМ-2026

Бекхэм поддержал сборную Англии перед четвертьфиналом ЧМ-2026 - ВИДЕО

Бывший капитан национальной команды посетил тренировку в Майами

Фабио Челестини: "Швейцария вышла на новый уровень зрелости"
12:33
ЧМ-2026

Фабио Челестини: "Швейцария вышла на новый уровень зрелости"

Бывший футболист сборной оценил выступление команды на ЧМ-2026
Лионель Скалони: "Франция и Испания сыграют ранний финал ЧМ-2026"
11:14
ЧМ-2026

Лионель Скалони: "Франция и Испания сыграют ранний финал ЧМ-2026"

Главный тренер сборной Аргентины оценил полуфинальный матч мундиаля

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Июля 12:55
ЧМ-2026

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Марокканцы в шаге от того, чтобы повторить успех четырехлетней давности, но для этого им нужно сделать то, чего они не смогли добиться в 2022 году