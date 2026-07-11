Испания не проигрывает 36 матчей подряд в основное время

Сборная Испании по футболу продолжает серию без поражений в основное время.

Как сообщает İdman.Biz, после победы над Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026 команда довела эту серию до 36 матчей.

Последнее поражение испанцев в основное время состоялось 22 марта 2024 года. Тогда "Фурия Роха" уступила Колумбии в товарищеском матче со счетом 0:1.

В 2025 году Испания проиграла Португалии в финале Лиги наций, однако тот матч завершился вничью в основное и дополнительное время - 2:2. Португальцы победили только в серии пенальти.

Мировой рекорд принадлежит сборной Италии, которая не проигрывала 37 матчей подряд в 2018-2021 годах.

Если Испания не уступит Франции в основное время в полуфинале ЧМ-2026, она повторит достижение итальянцев.

Матч Франция - Испания состоится 14 июля.