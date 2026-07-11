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Бекхэм поддержал сборную Англии перед четвертьфиналом ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 13:13
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Бекхэм поддержал сборную Англии перед четвертьфиналом ЧМ-2026 - ВИДЕО

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм посетил расположение национальной команды перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, легендарный футболист побывал на тренировке команды в Майами и оказал игрокам моральную поддержку.

Перед решающей встречей за выход в полуфинал Бекхэм встретился с футболистами и тренерским штабом сборной Англии, пожелав им удачи.

В 1/4 финала ЧМ-2026 Англия сыграет с Норвегией.

Отметим, что победитель матча Англия - Норвегия выйдет в полуфинал чемпионата мира.

İdman.Biz
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