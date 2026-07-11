11 Июля 2026
RU

Сборная Англии получит многомиллионные премии за победу на ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 07:18
5
Сборная Англии получит многомиллионные премии за победу на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Англии подготовила внушительные премиальные для сборной в случае победы на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, игроки и тренерский штаб получат в общей сложности около 22 млн евро.

Большая часть суммы - примерно 17,4 млн евро - будет распределена между футболистами. При этом размер выплат каждому игроку будет зависеть от количества проведенного на поле времени. Главный тренер Томас Тухель получит около 3,5 млн евро, а его помощники разделят между собой еще около 1,2 млн евро.

По информации источника, размер премиальных на нынешнем чемпионате мира примерно вдвое превышает выплаты, предусмотренные за победу на ЧМ-2022.

Напомним, в четвертьфинале мирового первенства сборная Англии встретится с Норвегией. Матч состоится в ночь на 12 июля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Главный тренер сборной Испании : "Нас ждет противостояние двух великих сборных"
04:19
ЧМ-2026

Главный тренер сборной Испании : "Нас ждет противостояние двух великих сборных"

Луис де ла Фуэнте прокомментировал выход команды в полуфинал ЧМ-2026
Испания в шаге от мирового рекорда
03:00
ЧМ-2026

Испания в шаге от мирового рекорда

Беспроигрышная серия команды достигла 36 матчей после победы над Бельгией

Мерино - тайное оружие Испании - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
02:03
ЧМ-2026

Мерино - тайное оружие Испании - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

Полузащитник вновь появился со скамейки и решил судьбу матча, превратившись в главного джокера "Красной фурии"
Ямаль признан лучшим игроком матча Испания - Бельгия
01:45
ЧМ-2026

Ямаль признан лучшим игроком матча Испания - Бельгия

Вингер внес весомый вклад в победу своей команды и выход в полуфинал ЧМ-2026

Определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026
01:12
ЧМ-2026

Определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026

Франция и Испания вновь встретятся в борьбе за выход в финал крупного турнира

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе