Сборная Англии получит многомиллионные премии за победу на ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Англии подготовила внушительные премиальные для сборной в случае победы на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, игроки и тренерский штаб получат в общей сложности около 22 млн евро.

Большая часть суммы - примерно 17,4 млн евро - будет распределена между футболистами. При этом размер выплат каждому игроку будет зависеть от количества проведенного на поле времени. Главный тренер Томас Тухель получит около 3,5 млн евро, а его помощники разделят между собой еще около 1,2 млн евро.

По информации источника, размер премиальных на нынешнем чемпионате мира примерно вдвое превышает выплаты, предусмотренные за победу на ЧМ-2022.

Напомним, в четвертьфинале мирового первенства сборная Англии встретится с Норвегией. Матч состоится в ночь на 12 июля.