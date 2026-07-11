Мерино - тайное оружие Испании - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

В сборной Испании хватает футболистов, способных оказаться в центре внимания. Ламин Ямаль разгоняет атаки, Родри управляет игрой, Дани Ольмо находит свободные зоны, а Микель Оярсабаль постоянно угрожает воротам. Но когда наступают последние минуты матча и цена одной ошибки становится максимальной, главным героем команды неожиданно оказывается Микель Мерино.

Как сообщает İdman.Biz, полузащитник сборной Испании принес своей команде победу над Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира-2026 по футболу. Мерино вышел на замену на 86-й минуте, а уже на 88-й — вторым касанием мяча — установил окончательный счет 2:1.

После дальнего удара Пау Кубарси резервный голкипер бельгийцев Сенне Ламменс не сумел зафиксировать мяч. Мерино быстрее всех сориентировался в штрафной и отправил отскок в сетку, выведя Испанию в полуфинал чемпионата мира впервые после победного турнира 2010 года.

Однако этот гол уже трудно назвать случайностью.

Шесть минут против Португалии

Всего четырьмя днями ранее Мерино таким же образом решил судьбу матча 1/8 финала против Португалии.

Испанец появился на поле вместо Дани Ольмо, а через шесть минут — на 91-й минуте — забил единственный гол встречи. Мерино сам начал решающую комбинацию быстрым розыгрышем штрафного, затем продолжил движение к чужой штрафной и после передачи другого вышедшего на замену футболиста, Феррана Торреса, пробил в нижний угол.

Испания победила со счетом 1:0 и завершила последний чемпионат мира в карьере Криштиану Роналду. А Мерино подтвердил репутацию человека, которому достаточно нескольких минут, чтобы изменить весь турнирный расклад.

После того матча главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте назвал полузащитника «надежной ставкой» и подчеркнул, что тот всегда оказывается именно там, где необходимо.

Все началось в Штутгарте

Первый эпизод этой необычной серии произошел еще на чемпионате Европы-2024.

В четвертьфинале Испания встречалась с хозяйкой турнира Германией. Дани Ольмо открыл счет на 51-й минуте, но Флориан Вирц на 89-й восстановил равновесие и перевел игру в дополнительное время.

Когда серия пенальти уже казалась неизбежной, Мерино откликнулся на подачу Ольмо и на 119-й минуте мощным ударом головой принес испанцам победу — 2:1. Точное время гола — 118 минут 52 секунды. Это был третий самый поздний победный мяч в истории чемпионатов Европы.

Испания вышла в полуфинал, а затем завоевала титул. Таким образом, Мерино фактически спас будущих чемпионов от крайне рискованной серии пенальти против хозяев турнира.

Тот гол имел и красивую семейную историю. После взятия ворот Мерино пробежал вокруг углового флажка, повторив празднование своего отца Мигеля. В 1991 году Мерино-старший забил за "Осасуну" в Кубке УЕФА на том же стадионе в Штутгарте.

Джокер для матчей на вылет

Теперь у Микеля Мерино сформировалась уникальная серия в плей-офф двух крупнейших турниров:

Евро-2024, четвертьфинал:

Испания — Германия — 2:1

Мерино вышел на замену и забил победный гол на 119-й минуте.

ЧМ-2026, 1/8 финала:

Португалия — Испания — 0:1

Мерино вышел на замену и забил на 91-й минуте — через шесть минут после появления на поле.

ЧМ-2026, четвертьфинал:

Испания — Бельгия — 2:1

Мерино вышел на 86-й минуте и забил на 88-й — вторым касанием мяча.

Три матча на вылет, три выхода со скамейки и три победных мяча, каждый из которых отправлял Испанию в следующий раунд.

Особенность Мерино заключается не только в умении завершать атаки. Он обладает редким для центрального полузащитника сочетанием качеств: хорошо играет головой, чувствует отскоки, своевременно подключается в штрафную и способен действовать как дополнительный форвард.

Де ла Фуэнте выпускает его в тот момент, когда соперники уже теряют концентрацию, защитные линии становятся менее организованными, а цена правильного выбора позиции возрастает в несколько раз.

Мерино не обязательно нужно долго входить в игру. Против Португалии ему потребовалось шесть минут. Против Бельгии — две минуты и два касания.

Возможно, именно поэтому он особенно опасен не тогда, когда матч только начинается, а тогда, когда кажется, что он уже подходит к завершению.

На чемпионате Европы его гол стал одним из ключевых шагов Испании к титулу. На чемпионате мира Мерино уже дважды подряд спас команду от дополнительного времени.

И теперь у соперников "Красной фурии" появилась новая проблема: даже если им удастся остановить стартовый состав Испании, на скамейке все равно остается человек, который умеет выходить на поле и решать судьбу больших матчей.