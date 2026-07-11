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Испания установила рекорд чемпионатов мира по продолжительности сухой серии

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 00:30
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Испания установила рекорд чемпионатов мира по продолжительности сухой серии

Сборная Испании установила новый рекорд чемпионатов мира по продолжительности сухой серии.

Как сообщает İdman.Biz, команда не пропускала на мундиалях на протяжении 649 минут. Рекордная серия завершилась в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года против Бельгии, когда на 41-й минуте ворота испанцев поразил Шарль Де Кетеларе.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному итальянскому вратарю Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 517 минут.

До сегодняшнего матча Испания в последний раз пропускала на чемпионатах мира еще на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре, уступив Японии со счетом 1:2. После этого испанцы не позволяли соперникам отличиться на протяжении всех последующих матчей двух мировых первенств.

İdman.Biz
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