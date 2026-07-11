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Определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 01:12
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Определилась первая полуфинальная пара ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу 2026 года определилась первая полуфинальная пара.

Как сообщает İdman.Biz, за путевку в финал поспорят сборные Франции и Испании.

Испанцы стали последними полуфиналистами турнира, обыграв в четвертьфинале Бельгию со счетом 2:1. Голы в составе команды Луиса де ла Фуэнте забили Фабиан Руис и Микель Мерино.

Сборная Франции, в свою очередь, днем ранее одолела Марокко со счетом 2:0 и первой обеспечила себе место в четверке сильнейших команд турнира.

Полуфинальный матч между Францией и Испанией состоится 14 июля.

Примечательно, что два года назад эти команды уже встречались в полуфинале чемпионата Европы. Тогда победу со счетом 2:1 одержала Испания благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо.

İdman.Biz
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