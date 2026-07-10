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ФИФА запретила английским арбитрам работать на матчах Аргентины

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 23:56
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ФИФА запретила английским арбитрам работать на матчах Аргентины

Международная федерация футбола учитывает политические отношения между странами при назначении судей на матчи чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Independent, английские арбитры Майкл Оливер и Энтони Тейлор не могут обслуживать встречи сборной Аргентины из-за последствий Фолклендской войны.

По информации источника, при выборе судей ФИФА принимает во внимание не только качество их работы, но и геополитическую обстановку. Арбитры также не назначаются на матчи, результат которых может напрямую повлиять на турнирные интересы их национальной команды.

Представитель ФИФА подтвердил, что конфликт вокруг Фолклендских островов учитывается при формировании судейских бригад. По этой причине английские рефери не могут работать ни на матчах Аргентины, ни на встречах, от которых зависит дальнейший путь "альбиселесте" по турнирной сетке. Аналогичное ограничение действует и в отношении аргентинских судей.

При этом правило распространяется только на ближайшую стадию турнира. Поэтому аргентинская судейская бригада смогла обслужить четвертьфинальный матч Франция - Марокко, поскольку сборная Аргентины потенциально может встретиться с французами только в финале.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

İdman.Biz
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