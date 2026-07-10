10 Июля 2026
RU

Де ла Фуэнте: "Лучшее у Ямаля еще впереди"

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 16:39
21
Де ла Фуэнте: "Лучшее у Ямаля еще впереди"

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте оценил выступление Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист заявил, что вингер пока не полностью раскрыл свой потенциал на турнире.

По словам де ла Фуэнте, Ямаль остается опасным игроком для соперников, но сборная должна правильно работать с его мотивацией.

"Когда видишь мотивацию Ламина, понимаешь, что он очень опасен для соперников. Мы должны мотивировать его, но так, чтобы это не превратилось для него в дополнительное давление. Лучшее еще впереди, потому что до сих пор он не показал той яркой игры, которой мы от него ждали", - сказал главный тренер сборной Испании.

Де ла Фуэнте также отметил, что в матче с Португалией Ямалю пришлось много работать в обороне.

"Несколько дней назад в игре с Португалией ход матча сложился так, что до замены ему пришлось много помогать в защите. Ламин показал зрелость, и мы с нетерпением ждем его силы в атаке", - добавил специалист.

Отметим, что на ЧМ-2026 Ямаль провел пять матчей и забил один гол.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Аргентине остановили продажу швейцарского мороженого перед матчем ЧМ
15:09
ЧМ-2026

В Аргентине остановили продажу швейцарского мороженого перед матчем ЧМ

Сеть Grido Helado убрала вкус "швейцарский шоколад" до игры со Швейцарией

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Возинья вернулся в Кабо-Верде с памятными атрибутами ЧМ-2026
13:09
ЧМ-2026

Возинья вернулся в Кабо-Верде с памятными атрибутами ЧМ-2026

Голкипер стал одним из главных героев исторического выступления своей сборной
Болельщики Марокко устроили беспорядки после поражения от Франции
12:41
ЧМ-2026

Болельщики Марокко устроили беспорядки после поражения от Франции - ВИДЕО

Столкновения с полицией произошли в Лондоне, один сотрудник получил травму головы

У сборной Англии возникла серьезная проблема перед матчем с Норвегией
12:26
ЧМ-2026

У сборной Англии возникла серьезная проблема перед матчем с Норвегией

Деклан Райс пропустил вторую тренировку подряд из-за кишечной инфекции

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
ФИФА назначила бригаду судей из Аргентины на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко
8 Июля 05:40
ЧМ-2026

ФИФА назначила бригаду судей из Аргентины на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко

Матч состоится 9 июля