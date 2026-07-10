Де ла Фуэнте: "Лучшее у Ямаля еще впереди"

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте оценил выступление Ламина Ямаля на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист заявил, что вингер пока не полностью раскрыл свой потенциал на турнире.

По словам де ла Фуэнте, Ямаль остается опасным игроком для соперников, но сборная должна правильно работать с его мотивацией.

"Когда видишь мотивацию Ламина, понимаешь, что он очень опасен для соперников. Мы должны мотивировать его, но так, чтобы это не превратилось для него в дополнительное давление. Лучшее еще впереди, потому что до сих пор он не показал той яркой игры, которой мы от него ждали", - сказал главный тренер сборной Испании.

Де ла Фуэнте также отметил, что в матче с Португалией Ямалю пришлось много работать в обороне.

"Несколько дней назад в игре с Португалией ход матча сложился так, что до замены ему пришлось много помогать в защите. Ламин показал зрелость, и мы с нетерпением ждем его силы в атаке", - добавил специалист.

Отметим, что на ЧМ-2026 Ямаль провел пять матчей и забил один гол.