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Болельщики Марокко устроили беспорядки после поражения от Франции - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 12:41
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Болельщики Марокко устроили беспорядки после поражения от Франции

После поражения сборной Марокко по футболу от Франции в 1/4 финала ЧМ-2026 в ряде городов были зафиксированы нарушения общественного порядка.

Как сообщает İdman.Biz, в соцсетях распространились кадры с участием болельщиков с флагами Марокко и сотрудников полиции.

В Париже после матча были усилены меры безопасности. На опубликованных видео видно, как полиция контролирует скопления людей и пытается не допустить столкновений на улицах.

Более напряженная ситуация сложилась в Лондоне. По данным британских СМИ, беспорядки произошли в районе Edgware Road, где группа людей вступила в конфликт с полицией.

На кадрах видно, как участники беспорядков бросают в сторону правоохранителей различные предметы. На место были направлены дополнительные силы полиции.

Сотрудники правопорядка использовали щиты и оттесняли толпу с проезжей части. Во время столкновений один полицейский получил травму головы и был доставлен в больницу.

Сообщается, что несколько человек были задержаны.

Отметим, что Франция победила Марокко со счетом 2:0 и вышла в полуфинал ЧМ-2026.

İdman.Biz
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