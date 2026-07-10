Футболист Колумбии получил угрозы смерти после промаха на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Колумбии по футболу Хаминтон Кампас заявил, что получил угрозы смерти после вылета команды с ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 26-летний футболист столкнулся с угрозами в соцсетях после матча 1/8 финала против Швейцарии.

Кампас на 116-й минуте оказался один на один с голкипером Грегором Кобелем, но пробил выше ворот и упустил один из самых опасных моментов Колумбии в игре.

Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти Швейцария победила Колумбию - 4:3. Сам Кампас свой удар с 11-метровой отметки реализовал, однако часть болельщиков обвинила его в поражении.

После угроз футболист, выступающий за аргентинский "Росарио Сентраль", не поехал в родной город в Колумбии и в район, где живет его семья.

"Мы можем думать по-разному, чувствовать разочарование и грусть. Но никакая страсть не оправдывает ненависть и жизнь в страхе", - написал Кампас в соцсетях.

Он также отметил, что сделал все возможное ради сборной Колумбии и сожалеет об упущенном моменте.

Эта история вновь напомнила о трагическом прошлом колумбийского футбола. Защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар был застрелен в Медельине через 10 дней после автогола в матче с США на ЧМ-1994 и вылета команды с турнира.

Отметим, что Швейцария после победы над Колумбией вышла в четвертьфинал, где сыграет с Аргентиной.