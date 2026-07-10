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ФИФА не будет наказывать Аргентину за песню о Фолклендах

ЧМ-2026
Новости
10 Июля 2026 11:00
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ФИФА не будет наказывать Аргентину за песню о Фолклендах

ФИФА не планирует открывать дисциплинарное дело против сборной Аргентины по футболу после спорной песни, исполненной игроками команды на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, организация не намерена применять санкции к Аргентинской футбольной ассоциации из-за упоминания Фолклендских островов.

Аргентинские футболисты исполнили песню в раздевалке после победы над Египтом со счетом 3:2 в 1/8 финала. Видео было опубликовано в официальных социальных сетях сборной и вызвало обсуждения.

В тексте песни упоминались отстранение Диего Марадоны от чемпионата мира-1994 в США, желание взять реванш за тот турнир, а также Фолклендские острова.

По данным источника, ФИФА не будет проводить расследование по этому эпизоду. Таким образом, Аргентинская футбольная ассоциация не столкнется со штрафом или другими дисциплинарными санкциями.

Фолклендские острова остаются предметом давнего спора между Аргентиной и Великобританией. Военный конфликт между сторонами начался 2 апреля 1982 года и завершился 14 июня поражением Аргентины.

Аргентина и Англия могут встретиться в полуфинале ЧМ-2026. Для этого аргентинцам необходимо обыграть Швейцарию, а англичанам - пройти Норвегию в четвертьфинале.

İdman.Biz
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