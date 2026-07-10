Возинья вернулся в Кабо-Верде с памятными атрибутами ЧМ-2026

Вратарь сборной Кабо-Верде по футболу Возинья вернулся на родину с памятными атрибутами ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 40-летний голкипер привез в Кабо-Верде сувениры с турнира, а также награду лучшему игроку матча.

Кабо-Верде впервые в истории выступила на чемпионате мира. Для островной страны участие в ЧМ-2026 стало одним из крупнейших событий в национальном футболе.

Возинья стал одним из феноменов ЧМ-2026, сделав семь сейвов в матче группового этапа с Испанией (0:0), помог сборной выйти в плей-офф, а затем провел яркую игру против Аргентины (2:3), где восемь раз спас команду и трижды отразил удары Лионеля Месси.

По данным зарубежных СМИ, во время турнира резко выросла и популярность Возиньи в соцсетях. До ЧМ-2026 у него было около 50 тысяч подписчиков в Instagram, а по ходу турнира их число превысило 25 миллионов.

Вратарь также ярко проявил себя в драматичном матче 1/16 финала против Аргентины, где совершил несколько сейвов.

Благодаря выступлению Возиньи Кабо-Верде стала одной из самых запоминающихся команд ЧМ-2026.