В Аргентине остановили продажу швейцарского мороженого перед матчем ЧМ

Одна из крупнейших сетей магазинов мороженого в Аргентине Grido Helado провела необычную акцию перед матчем 1/4 финала ЧМ-2026 по футболу между Аргентиной и Швейцарией.

Как сообщает İdman.Biz, компания временно приостановила продажу мороженого со вкусом швейцарского шоколада.

В публикации Grido Helado в соцсетях говорилось: "Оставим швейцарцев в морозильнике. Швейцарский шоколад не будет доступен ни в одном Grido до следующего матча".

В рамках кампании сеть также использовала в магазинах слоган: "Здесь не продается швейцарский шоколад, только аргентинский шоколад".

Акция вызвала большой интерес в соцсетях. При этом швейцарский шоколад входит в число постоянных вкусов Grido Helado.

Матч Аргентина - Швейцария в 1/4 финала ЧМ-2026 пройдет 12 июля. Встреча начнется в 05:00 по бакинскому времени.