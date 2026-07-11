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Главный тренер сборной Испании : "Нас ждет противостояние двух великих сборных"

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 04:19
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Главный тренер сборной Испании : "Нас ждет противостояние двух великих сборных"

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился эмоциями после победы над Бельгией (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт ФИФА, наставник отметил характер своей команды и выразил уверенность, что испанцы способны обыграть Францию в полуфинале.

"Все дело в характере этой команды. Для меня честь тренировать такой коллектив, который настолько предан своему делу и постоянно стремится становиться лучше. Справедливо считать, что мы способны победить Францию. Мы будем усердно работать ради этого. Мы единственная команда, которой удалось обыграть Францию дважды. Нас ждет противостояние двух великих сборных", - заявил де ла Фуэнте.

Напомним, в четвертьфинале Испания обыграла Бельгию со счетом 2:1 благодаря голам Фабиана Руиса и Микеля Мерино. Полуфинальный матч между Испанией и Францией состоится 14 июля.

İdman.Biz
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