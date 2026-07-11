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Лионель Скалони: "Франция и Испания сыграют ранний финал ЧМ-2026"

ЧМ-2026
Новости
11 Июля 2026 11:14
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Лионель Скалони: "Франция и Испания сыграют ранний финал ЧМ-2026"

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони поделился мнением о полуфинальном матче ЧМ-2026 между Францией и Испанией.

Как сообщает İdman.Biz, специалист назвал предстоящую встречу досрочным финалом турнира.

"Конечно, матч Франция - Испания - это своего рода ранний финал. Обе команды являются главными фаворитами турнира", - сказал Скалони.

Отметим, что Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026 после победы над Бельгией со счетом 2:1. Франция, в свою очередь, обыграла Марокко - 2:0. Полуфинальный матч Франция - Испания пройдет 14 июля.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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