Фабио Челестини: "Швейцария вышла на новый уровень зрелости"

Бывший полузащитник сборной Швейцарии по футболу Фабио Челестини оценил выступление национальной команды на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА, он отметил характер и зрелость швейцарской сборной.

"Они, как всегда, проделывают потрясающую работу. Это крепкая команда, которая, судя по всему, вышла на новый уровень зрелости. Видно, что коллектив нацелен на достижение чего-то значимого. В трудные моменты они не теряют самообладания: продолжают борьбу и не сдаются. Победы на таком уровне - это не вопрос удачи, а результат умения найти те самые нюансы, которые обеспечивают преимущество над соперником", - сказал Челестини.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Швейцарии сыграет с Аргентиной.

Матч состоится 12 июля.