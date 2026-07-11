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Ла Лига может перенести до шести матчей первого тура из-за ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
11 Июля 2026 17:14
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Ла Лига может перенести до шести матчей первого тура из-за ЧМ-2026

Ла Лига может перенести до шести матчей первого тура сезона-2026/2027 из-за участия футболистов испанских клубов в решающих стадиях ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Diario Sport, стартовый тур чемпионата Испании запланирован на 14-16 августа, тогда как финал чемпионата мира состоится 19 июля.

Согласно рекомендациям Ассоциации футболистов Испании, игроки, выступавшие на турнире, должны получить три недели отдыха, а затем еще три недели предсезонной подготовки перед возвращением к клубным матчам.

По информации источника, встреча может быть перенесена даже в том случае, если под эти условия подпадает хотя бы один футболист одной из команд.

На данный момент ожидается перенос четырех матчей: "Барселона" - "Атлетик", "Реал" - "Реал Сосьедад", "Атлетико" - "Малага" и "Сельта" - "Осасуна".

После оставшихся четвертьфиналов ЧМ-2026 под вопрос могут попасть еще две игры: "Валенсия" - "Бетис" и "Севилья" - "Райо Вальекано".

По данным издания, президент Ла Лиги Хавьер Тебас при составлении календаря не ожидал, что такое количество игроков испанских клубов дойдет до полуфинальной стадии чемпионата мира.

Расширенный формат ЧМ-2026 с 48 участниками дополнительно сжал календарь и создал проблемы для европейских лиг перед началом нового сезона.

İdman.Biz
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