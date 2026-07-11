Участник ЧМ-2026 умер в возрасте 25 лет

Полузащитник "Мамелоди Сандаунс" и сборной ЮАР по футболу Джейден Адамс умер в возрасте 25 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Soccer Laduma, причины смерти футболиста не называются.

Адамс перешел в "Мамелоди Сандаунс" в 2025 году. За команду он провел 27 матчей и забил четыре гола.

До этого полузащитник на протяжении пяти лет выступал за южноафриканский "Стелленбос".

В сезоне-2025/2026 Адамс стал победителем африканской Лиги чемпионов.

За сборную ЮАР футболист провел девять матчей и забил один гол.

Адамс входил в состав национальной команды на ЧМ-2026. Он сыграл во всех трех матчах группового этапа, но не принял участия во встрече 1/16 финала против Канады, в которой сборная ЮАР проиграла со счетом 0:1.