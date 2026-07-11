"Барселона" отказалась играть с "Фулхэмом" из-за экс-тренера "Реала"

"Барселона" отказалась от варианта с "Фулхэмом" в Кубке Жоана Гампера после назначения Альваро Арбелоа главным тренером английского клуба.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский клуб вместо "Фулхэма" сыграет с каирским "Аль-Ахли".

Традиционный предсезонный матч запланирован на 19 августа и пройдет на "Спотифай Камп Ноу".

По информации источника, изначально "Барселона" рассматривала приглашение "Фулхэма" из-за растущего интереса к матчам против клубов английской Премьер-лиги.

Однако планы изменились после того, как лондонскую команду возглавил бывший тренер "Реала" Альваро Арбелоа.

Руководство "Барселоны" не захотело, чтобы специалист, недавно работавший в мадридском клубе, участвовал в одном из самых символичных ежегодных матчей каталонцев.

До соглашения с "Аль-Ахли" "Барселона" также вела переговоры с "Аяксом" и "Крус Асулем", но договориться с этими клубами не удалось.

Кубок Жоана Гампера традиционно является последним предсезонным матчем "Барселоны" и официальной презентацией первой команды перед болельщиками перед стартом нового сезона.