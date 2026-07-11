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"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" включились в борьбу за Тринкана

Мировой футбол
Новости
11 Июля 2026 11:33
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"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" включились в борьбу за Тринкана

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" включились в борьбу за полузащитника лиссабонского "Спортинга" и сборной Португалии Франсишку Тринкана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на португальские СМИ, в последние дни игрока активно связывали с переходом в саудовский "Аль-Ахли".

Стоимость возможного трансфера оценивается примерно в 43 млн фунтов стерлингов.

При этом Тринкан не спешит продолжать карьеру в Саудовской Аравии. Причиной называется интерес к нему со стороны двух клубов английской Премьер-лиги - "Манчестер Сити" и "Тоттенхэма".

Сообщается, что после завершения выступления сборной Португалии на ЧМ-2026 футболист решил оценить все варианты и не торопится подписывать контракт с "Аль-Ахли".

İdman.Biz
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