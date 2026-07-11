Клуб МLS заинтересовался подписанием Салаха

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в американской МЛС.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, "Спортинг Канзас-Сити" рассматривает возможность подписания 34-летнего форварда и является главным претендентом на игрока среди клубов лиги.

Впрочем, переход пока остается маловероятным. По информации источника, Салах хотел бы продолжить карьеру в Европе, а также сохраняет интерес со стороны клубов из Саудовской Аравии. Выступление в MLS в настоящее время не входит в число приоритетов египетского футболиста.

Ранее Салах покинул "Ливерпуль" в статусе свободного агента. В сезоне-2025/2026 он провел 41 матч, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Интерес к опытному форварду усилился после завершения выступления сборной Египта на чемпионате мира 2026 года, где команда уступила Аргентине в 1/8 финала.