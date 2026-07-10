Жезуш: "Роналду никогда не станет для меня проблемой"

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал роль Криштиану Роналду в национальной команде.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, специалист, ранее работавший с форвардом в саудовском "Аль-Насре", подчеркнул, что не видит никаких сложностей в сотрудничестве с капитаном португальцев.

"Криштиану никогда не станет проблемой ни для национальной сборной, ни для меня. Криш - символ португальского футбола. Он хочет остаться в "Аль-Насре" и завершит свою карьеру там. С Криштиану легко работать", - заявил Жезуш.

Напомним, ранее 71-летний специалист был официально назначен главным тренером сборной Португалии. До этого он возглавлял "Аль-Наср", с которым в сезоне-2025/2026 завоевал чемпионский титул Саудовской Аравии.

На чемпионате мира 2026 года 41-летний Роналду забил три мяча, однако сборная Португалии завершила выступление уже на стадии 1/8 финала.