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Экс-тренер "Аль-Насра" официально возглавил сборную Португалии

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 18:25
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Экс-тренер "Аль-Насра" официально возглавил сборную Португалии

Сборная Португалии объявила о назначении нового главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz, национальную команду официально возглавил 71-летний португальский специалист Жорже Жезуш. О назначении было объявлено в социальных сетях Федерации футбола Португалии.

"Сегодня начинается новый путь. Добро пожаловать в национальную команду, мистер Жорже Жезуш", - говорится в публикации.

По информации португальских СМИ, контракт тренера рассчитан на цикл подготовки к чемпионату Европы 2028 года и чемпионату мира 2030 года.

Последним местом работы Жезуша был саудовский "Аль-Наср", который он покинул этим летом. Под его руководством выступал капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. По итогам прошлого сезона команда завоевала титул чемпиона Саудовской Аравии.

За свою тренерскую карьеру Жезуш также работал с "Бенфикой", "Спортингом", "Фламенго", "Фенербахче" и рядом других известных клубов, выиграв множество национальных трофеев, а также Кубок Либертадорес с бразильским "Фламенго".

İdman.Biz
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