Кристиан Эриксен не намерен завершать карьеру

Полузащитник "Вольфсбурга" и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен не планирует завершать карьеру после недавних проблем со здоровьем.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний футболист продолжит процесс реабилитации на родине.

Руководство "Вольфсбурга" будет поддерживать регулярную связь с самим игроком и его медицинской командой.

Эриксен 7 июня упал на газон на 65-й минуте товарищеского матча сборной Дании против Украины. Вскоре после этого он самостоятельно покинул поле и был доставлен в больницу для обследования.

Футболист подчеркнул, что этот эпизод отличается от случая 2021 года, когда он перенес остановку сердца во время матча с Финляндией.

По словам Эриксена, установленный ему имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор выявил нарушение сердечного ритма и сработал так, как должен был. Поэтому сообщения в соцсетях о том, что у него "во второй раз остановилось сердце", не соответствуют действительности.

Контракт Эриксена с "Вольфсбургом" рассчитан до лета 2027 года.

Дата возвращения футболиста на поле пока не объявлена. Клуб подтвердил только начало индивидуальной программы реабилитации.