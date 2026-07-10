10 Июля 2026
RU

Кристиан Эриксен не намерен завершать карьеру

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 17:39
20
Кристиан Эриксен не намерен завершать карьеру

Полузащитник "Вольфсбурга" и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен не планирует завершать карьеру после недавних проблем со здоровьем.

Как сообщает İdman.Biz, 34-летний футболист продолжит процесс реабилитации на родине.

Руководство "Вольфсбурга" будет поддерживать регулярную связь с самим игроком и его медицинской командой.

Эриксен 7 июня упал на газон на 65-й минуте товарищеского матча сборной Дании против Украины. Вскоре после этого он самостоятельно покинул поле и был доставлен в больницу для обследования.

Футболист подчеркнул, что этот эпизод отличается от случая 2021 года, когда он перенес остановку сердца во время матча с Финляндией.

По словам Эриксена, установленный ему имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор выявил нарушение сердечного ритма и сработал так, как должен был. Поэтому сообщения в соцсетях о том, что у него "во второй раз остановилось сердце", не соответствуют действительности.

Контракт Эриксена с "Вольфсбургом" рассчитан до лета 2027 года.

Дата возвращения футболиста на поле пока не объявлена. Клуб подтвердил только начало индивидуальной программы реабилитации.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Экс-тренер "Аль-Насра" официально возглавил сборную Португалии
18:25
Мировой футбол

Экс-тренер "Аль-Насра" официально возглавил сборную Португалии

Опытный португальский специалист будет готовить национальную команду к Евро-2028 и чемпионату мира 2030 года

"Реал" проведет первый матч под руководством Моуринью
18:09
Мировой футбол

"Реал" проведет первый матч под руководством Моуринью

Мадридский клуб сыграет с "Фиорентиной" в Австрии
Анатолий Пономарев: “Азербайджану можно взять пример с Марокко” - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ
17:24
Азербайджанский футбол

Анатолий Пономарев: “Азербайджану можно взять пример с Марокко” - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

Экс-футболист сборной Азербайджана, ныне сооснователь Abberton Sports Анатолий Пономарев рассказал о своем бизнесе и о том, почему в Европе мало отечественных футболистов

В Аргентине остановили продажу швейцарского мороженого перед матчем ЧМ
15:09
ЧМ-2026

В Аргентине остановили продажу швейцарского мороженого перед матчем ЧМ

Сеть Grido Helado убрала вкус "швейцарский шоколад" до игры со Швейцарией

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Июля 12:55
ЧМ-2026

Франция - Марокко: первый четвертьфинал ЧМ-2026 с привкусом реванша – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Марокканцы в шаге от того, чтобы повторить успех четырехлетней давности, но для этого им нужно сделать то, чего они не смогли добиться в 2022 году