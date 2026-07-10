Кристиан Эриксен не намерен завершать карьеру

Полузащитник "Вольфсбурга" и сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен не планирует завершать карьеру после недавних проблем со здоровьем.
Как сообщает İdman.Biz, 34-летний футболист продолжит процесс реабилитации на родине.
Руководство "Вольфсбурга" будет поддерживать регулярную связь с самим игроком и его медицинской командой.
Эриксен 7 июня упал на газон на 65-й минуте товарищеского матча сборной Дании против Украины. Вскоре после этого он самостоятельно покинул поле и был доставлен в больницу для обследования.
Футболист подчеркнул, что этот эпизод отличается от случая 2021 года, когда он перенес остановку сердца во время матча с Финляндией.
По словам Эриксена, установленный ему имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор выявил нарушение сердечного ритма и сработал так, как должен был. Поэтому сообщения в соцсетях о том, что у него "во второй раз остановилось сердце", не соответствуют действительности.
Контракт Эриксена с "Вольфсбургом" рассчитан до лета 2027 года.
Дата возвращения футболиста на поле пока не объявлена. Клуб подтвердил только начало индивидуальной программы реабилитации.