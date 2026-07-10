"Реал" проведет первый матч под руководством Моуринью

Мадридский "Реал" проведет первый матч под руководством Жозе Моуринью в рамках подготовки к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, соперником испанской команды станет итальянская "Фиорентина".

Контрольная встреча запланирована на 1 августа и пройдет в австрийском Клагенфурте. Матч начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Игра с "Фиорентиной" станет первым серьезным тестом для "Реала" после назначения Моуринью главным тренером команды.

Мадридский клуб начнет предсезонную подготовку 13 июля на базе "Вальдебебас". Ожидается, что часть футболистов, выступавших на ЧМ-2026, присоединится к команде позднее.