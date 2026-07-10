Анатолий Пономарев: “Азербайджану можно взять пример с Марокко” - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ

История нигерийского вингера Задока Йоханны стала одной из самых громких трансферных сюжетных линий шведского футбола этого лета. Как сообщает İdman.Biz, недавно клуб АПЛ "Брайтон" объявил о соглашении с АИК по переходу талантливого футболиста. Йоханна подписал с клубом английской Премьер-лиги контракт до лета 2031 года.

Официально сумма сделки не раскрывалась, однако в европейской прессе фигурировали разные оценки - от 21,5 млн фунтов до 28 млн евро с учетом бонусов. Для АИК этот трансфер стал рекордным и одновременно показал, насколько стремительно может измениться судьба футболиста. Еще недавно Йоханна выступал в Нигерии за Ikon Allah FC, а теперь готовится проявить себя в одной из сильнейших лиг мира.

В этой истории есть и азербайджанский след. Одним из людей, работавших с Йоханной и участвовавших в его продвижении из Нигерии в Европу, стал бывший футболист сборной Азербайджана Анатолий Пономарев - сооснователь футбольного агентства Abberton Sports.

Шведские СМИ называют его одним из советников игрока и отмечают, что именно Пономарев вместе с Алаги Соссе заметил талантливого вингера на турнире в Нигерии. Впоследствии Йоханна оказался в АИК, быстро заявил о себе в чемпионате Швеции и привлек внимание ведущих европейских клубов.

О том, как был найден Задок Йоханна, почему "Брайтон" выиграл борьбу за него, как бывший игрок сборной Азербайджана стал частью этой большой трансферной истории и азербайджанском футболе İdman.Biz поговорил с самим Анатолием Пономаревым.

- Давайте начнем с самого начала. Как вы нашли Задока Йоханну?

- Наша компания Abberton Sports организует в Нигерии скаутские турниры для европейских клубов. Население этой страны составляет около 200 млн человек, а самым популярным видом спорта там является футбол. Им занимается огромное количество детей, поэтому выбор молодых талантов действительно большой.

В таких турнирах принимают участие воспитанники местных академий в возрасте от 16 до 19 лет, а за их игрой наблюдают специально приглашенные скауты из Европы. На одном из таких турниров представители АИК - одного из крупнейших клубов Швеции - заметили Задока и в итоге приобрели его у местной академии за 300 тыс. евро. К шведской команде он присоединился летом прошлого года. Первые два месяца Задок выступал за команду U-19, после чего его перевели в основной состав.

С тех пор он успел провести 13 матчей в чемпионате Швеции, после чего им заинтересовалось множество европейских клубов. Мы вели переговоры с “ПСЖ”, “Ньюкаслом”, “Челси”, “Манчестер Юнайтед”, “Лейпцигом”, дортмундской “Боруссией” и другими клубами. В итоге остановили выбор на “Брайтоне”, который заплатил 28 млн евро.

Кстати, этот трансфер стал рекордным для скандинавского футбола. Мы также получили свой процент от сделки, поскольку продолжаем представлять интересы Йоханны.

- Почему вы выбрали именно “Брайтон”?

- Этот клуб очень хорошо работает с молодыми футболистами и предоставляет им возможности для дальнейшего развития. На наш взгляд, именно в "Брайтоне" у Йоханны есть хорошие перспективы вырасти в большую звезду. Кроме того, главный тренер "Брайтона" очень хотел видеть его в своей команде. Это также сыграло важную роль при принятии решения.

- Именно ваша компания приглашает воспитанников академий для участия в скаутских турнирах в Нигерии?

- Да. Мы приглашаем воспитанников различных академий, а также представителей европейских футбольных клубов. Оплачиваем приглашенным специалистам транспортные расходы и проживание. Общее количество молодых футболистов, участвующих в наших скаутских турнирах, достигает примерно 500 человек.

Помню, Йоханна играл на турнире в старых, стертых бутсах, которые к тому же были ему велики, потому что другой обуви у него просто не было. Он вырос в очень бедном районе. Академия приняла его, когда ему было 12 лет. За все время, проведенное в академии, Задок ни разу не смог увидеться с матерью, поскольку у него не было денег на поездку домой.

- Кто первым разглядел в нем талант?

- Это было заметно сразу - по тому, как он бежал, как работал с мячом. Очень способный парень. Мы быстро поняли, что у него может быть большое будущее.

- Вы специализируетесь исключительно на Нигерии?

- Пока в основном работаем в Нигерии, но в ближайшем будущем планируем проводить скаутские турниры также в Либерии и Гане. В самой Нигерии мы организовали два турнира, по итогам которых контракты с европейскими клубами подписали четыре молодых футболиста. Помимо Задока Йоханны, который перешел в АИК, мы участвовали в переходах еще трех нигерийских футболистов. Они продолжили карьеру в румынских клубах "Университатя Клуж" и "Арджеш", а также в греческом АЕК из Афин.

- Выходит, вы пока только набираете обороты...

- Да, мы находимся лишь в начале своего пути, но уже успели установить трансферный рекорд в скандинавском футболе (смеется). Надеюсь, что в будущем представители азербайджанских клубов также будут ездить с нами на подобные скаутские турниры.

- Прежде чем перейти к теме Азербайджана, хотелось бы уточнить одну деталь. В 2020 году вы заявляли, что устали от агентской деятельности. Почему тогда приняли такое решение и что заставило вас вернуться в футбол?

- Я вырос в футболе. Сначала играл мой отец - Игорь Пономарев, олимпийский чемпион Сеула-1988 в составе сборной СССР, а ныне спортивный директор "Сабаха". Затем футболистом стал я, а после завершения карьеры начал работать агентом. В какой-то момент мне захотелось попробовать себя в чем-то другом. Некоторое время я занимался недвижимостью в Испании, но в 2024 году окончательно осознал, что футбол - это мое. Тогда я вместе с семьей вернулся из Испании в Швецию, и мне пришлось начинать все с нуля. Я задумался: где могу проявить себя лучше всего? Конечно, в футболе. Поэтому вновь вернулся к агентской деятельности.

- Учитывая вашу связь с Азербайджаном, не думали о проведении скаутских турниров и в нашей стране?

- Дело в том, что Африка является очень популярным направлением для европейских клубов, поскольку там много молодых талантов. Поэтому приходится работать в тех странах, куда готовы ездить представители клубов.

- Что должно произойти, чтобы компании, подобные вашей, обратили внимание на Азербайджан?

- Азербайджану нужна собственная история успешной продажи молодого таланта в большой европейский клуб. Посмотрите, сколько звезд появляется в африканских странах. О Бразилии и Аргентине я вообще не говорю. К сожалению, у азербайджанского футбола пока нет подобной истории и соответствующей репутации.

Надеюсь, что в скором времени такая футбольная история появится и у Азербайджана. Пока ее нет, заинтересовать европейские клубы в участии в подобных мероприятиях будет сложно.

- Приглашаете ли вы перспективных азербайджанских футболистов на просмотры?

- Да. Например, в прошлом году мы приглашали на просмотр в АИК игрока "Сабаха" Шахина Ибрагимова, который привлекается в сборную Азербайджана U-20. Определенные сложности создает тот факт, что Азербайджан не входит в Европейский союз. Это влечет за собой дополнительные финансовые расходы для клуба. Футболист из Азербайджана или любой другой страны, не входящей в ЕС, должен быть настолько сильнее местных игроков, чтобы клуб был готов инвестировать в его приобретение.

У нигерийских футболистов также нет паспортов ЕС, однако шведские клубы уже имеют опыт работы с ними. Они знают их менталитет и понимают, что африканский футболист способен вырасти в сильного профессионала, которого в дальнейшем можно выгодно перепродать.

- Как в итоге сложилась ситуация с Шахином Ибрагимовым?

- Он понравился представителям АИК, однако в прошлом году у них были сомнения, поэтому клуб решил отложить его приобретение. Если бы Шахин приехал на просмотр в этом году, думаю, они бы его взяли, потому что за последний год он сильно прибавил. Думаю, что он заиграет в Азербайджане, после чего мы сможем помочь ему перейти в хороший зарубежный клуб.

- Что нужно сделать Азербайджану, чтобы появились таланты, способные выступать в ведущих европейских клубах?

- Думаю, можно взять пример с Марокко. Там король построил большую базу для сборных разных возрастов. Футболисты живут и развиваются на этой базе, для них созданы очень хорошие условия.

Самое главное - марокканцы пригласили сильных тренеров, которые работают с молодыми футболистами. Именно качественная работа с детьми и юношами в дальнейшем дает результат на взрослом уровне.

- Клуб вашего отца оформил золотой дубль в минувшем сезоне, выиграв Премьер-лигу и Кубок Азербайджана. Как оцените успехи “Сабаха”?

- Это прекрасно! В клубе проделали огромную работу, чтобы добиться таких результатов. Надеюсь, что это только начало и "Сабах" продолжит составлять достойную конкуренцию "Карабаху". Для меня триумф бакинской команды не стал неожиданностью. Я знаю, какая работа там велась и сколько сил было приложено для достижения победы.

- Сразу поздравили отца?

- Конечно (смеется). Я поздравил всех - начиная с руководства клуба и заканчивая тренерским штабом.

- Сможет ли “Сабах” сохранить чемпионский титул в следующем сезоне?

- Не думаю, что это будет легко. Напротив, в новом сезоне станет сложнее, поскольку конкуренция возрастет. "Нефтчи" начал играть сильнее, "Туран Товуз" также хорошо себя проявил. Кроме того, нельзя забывать о "Карабахе".

- Чего ожидаете от выступления "Сабаха" в квалификации Лиги чемпионов? Сможет ли команда пробиться в основной этап турнира?

- Очень сложно сказать. Будем надеяться, что удача окажется на стороне команды и она сможет выйти в основной этап. Для болельщиков всегда намного интереснее, когда их клуб выступает в основной стадии еврокубка.

- Как вам игра "Карабаха" в Лиге чемпионов в минувшем сезоне?

- Агдамцы очень сильно выступили в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Жаль только, что последний матч с "Ньюкаслом" сложился неудачно. На мой взгляд, в тот период у "Карабаха" наступил небольшой игровой спад. Такое случается с любой командой по ходу длинного сезона.

- Смотрите матчи сборной Азербайджана?

- Если честно, в последнее время не успевал. Нужно следить за игрой футболистов, интересы которых мы уже представляем, а также наблюдать за теми, кого хотим подписать. Из-за этого остается очень мало свободного времени.

- В июне сборная Азербайджана провела два товарищеских матча, сначала проиграв Мальте со счетом 0:2, а затем победив Сан-Марино - 2:1. Как оцените эти результаты?

- Очень сложно что-либо сказать. Если бы речь шла о соперниках высокого уровня, можно было бы делать какие-то выводы. Но мы говорим о сборных Мальты и Сан-Марино, а не Англии или Португалии. Поэтому пока не могу сказать ничего хорошего. Надеюсь, что однажды у меня появится такая возможность.

- Следите за чемпионатом мира?

- Да, конечно.

- Думаю, нет смысла спрашивать, за кого вы болели в начале турнира...

- Разумеется, я болел за Швецию. При этом считаю, что Норвегия способна преподнести большой сюрприз - у нее очень сильная команда. Очень жаль, что матчи чемпионата мира проходят поздно ночью. Из-за этого весь следующий день оказывается испорченным.

Помню, в 1994 году, когда мне было 12 лет, чемпионат мира также проходил в США. Тогда матчи турнира показывали по телевидению в записи днем. Интернета в то время не было, поэтому люди не могли так легко узнать счет, как сейчас. Сегодня мы живем в совершенно другом мире: достаточно включить телефон, чтобы получить всю информацию и посмотреть забитые голы.

Кстати, перед нынешним чемпионатом мира в Швеции даже собирали подписи под предложением перевести местное время на семь часов назад, чтобы людям было удобнее смотреть матчи турнира (смеется). В итоге собрали около 200 тыс. подписей, но время, конечно, не изменили. Возможно, если бы сборная Швеции вышла в финал, его все-таки перевели бы (улыбается).

- Ваш прогноз: кто выиграет чемпионат мира?

- Думаю, в финале встретятся Франция и Аргентина, а победу в итоге одержат французы.