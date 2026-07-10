Эльвин Джафаргулиев обратился к болельщикам после возвращения на поле - ВИДЕО

Футболист "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев обратился к болельщикам после возвращения на поле.
Как сообщает İdman.Biz, защитник агдамского клуба поблагодарил фанатов за поддержку.
"От всего сердца благодарен каждому из вас за проявленные внимание и поддержку. Сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие. Очень вас люблю", - написал Джафаргулиев.
Отметим, что Эльвин Джафаргулиев вышел на поле в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против исландского "Вестри".
"Карабах" победил соперника со счетом 3:0.