Эльвин Джафаргулиев обратился к болельщикам после возвращения на поле - ВИДЕО

Футболист "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев обратился к болельщикам после возвращения на поле.

Как сообщает İdman.Biz, защитник агдамского клуба поблагодарил фанатов за поддержку.

"От всего сердца благодарен каждому из вас за проявленные внимание и поддержку. Сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие. Очень вас люблю", - написал Джафаргулиев.

Отметим, что Эльвин Джафаргулиев вышел на поле в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против исландского "Вестри".

"Карабах" победил соперника со счетом 3:0.