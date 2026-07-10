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Эльвин Джафаргулиев обратился к болельщикам после возвращения на поле - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июля 2026 16:54
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Эльвин Джафаргулиев обратился к болельщикам после возвращения на поле

Футболист "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев обратился к болельщикам после возвращения на поле.

Как сообщает İdman.Biz, защитник агдамского клуба поблагодарил фанатов за поддержку.

"От всего сердца благодарен каждому из вас за проявленные внимание и поддержку. Сделаю все возможное, чтобы оправдать это доверие. Очень вас люблю", - написал Джафаргулиев.

Отметим, что Эльвин Джафаргулиев вышел на поле в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против исландского "Вестри".

"Карабах" победил соперника со счетом 3:0.

İdman.Biz
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