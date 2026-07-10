Новичок "Карабаха": "Мы выполнили установку тренера и победили"

Футболист "Карабаха" Бруно Ланга прокомментировал победу над исландским "Вестри" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

"Мы остались довольны показанной игрой. Выполнили на поле все, что сказал главный тренер, и победили. Футболисты были внимательны и справились с поставленными задачами. Если продолжим в том же духе, результаты придут", - сказал защитник в интервью АЗЕРТАДЖ.

Ланга вышел в стартовом составе и провел официальный дебютный матч за агдамский клуб.

"Я доволен своей игрой. Но мне нужно еще прибавлять и лучше выступать в следующих матчах", - отметил игрок сборной Мозамбика.

Защитник также оценил шансы "Карабаха" выйти в основной этап Лиги Европы УЕФА.

"Впереди нас ждут сложные игры. Нужно просто много работать, правильно выполнять указания тренера и серьезно относиться к каждому матчу", - добавил Ланга.

Отметим, что "Карабах" победил "Вестри" со счетом 3:0. Ответная встреча между командами пройдет 16 июля в Исландии.