Азербайджанские клубы установили историческое достижение в еврокубках – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Представители Азербайджана установили историческое достижение в первом квалификационном раунде футбольных еврокубков.

Как сообщает İdman.Biz, все три клуба страны, вступившие в борьбу на этой стадии, одержали победы в первых матчах и не пропустили ни одного мяча.

Так, "Сабах" в Лиге чемпионов обыграл валлийский "Нью-Сейнтс" со счетом 2:0. "Зиря" разгромила грузинское "Торпедо" в Лиге конференций — 3:0, а "Карабах" с таким же результатом победил исландский "Вестри" в Лиге Европы. Таким образом, общий счет трех встреч составил 8:0 в пользу азербайджанских команд.

Сопоставление результатов предыдущих сезонов показывает, что впервые в истории сразу три азербайджанских клуба начали выступление в первом квалификационном раунде еврокубков с сухих побед.

При этом подобный стопроцентный старт уже фиксировался в сезоне-2017/18, однако тогда в первом квалификационном раунде участвовали только два представителя Азербайджана. "Зиря" победила люксембургский "Дифферданж" со счетом 2:0, а бакинский "Интер" разгромил сербскую "Младость" — 3:0.

Добавим, что четвертый представитель Азербайджана в еврокубках бакинский "Нефтчи" начнет выступление со второго раунда квалификации Лиги конференций.