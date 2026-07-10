Новичок "Карабаха": "В еврокубках легких матчей не бывает"

Футболист "Карабаха" Реналдо Сефас оценил победу над исландским "Вестри" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

"Получилась хорошая игра. Как вы видели, мы играли не против слабой команды. Мы показали единство как коллектив и добились нужного результата. В целом это был хороший матч для нас. В еврокубках легких игр не бывает. Мы боролись вместе до конца и победили", - сказал ямайский нападающий в интервью sport24.az.

Новичок "Карабаха" также поделился эмоциями после забитого гола.

"Для меня это было очень приятное чувство. Но этим нельзя ограничиваться. Впереди у нас много матчей и в течение сезона, и в еврокубках. Поэтому нужно продолжать в том же темпе", - отметил Сефас.

Отметим, что "Карабах" победил "Вестри" со счетом 3:0.

Реналдо Сефас ранее подписал с агдамским клубом трехлетний контракт.