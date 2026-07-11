Первый клуб азербайджанского футбола: история "Балаханинского кружка футболистов"

Одним из первых местных футбольных клубов, сыгравших важную роль в становлении азербайджанского футбола, стал "Балаханинский кружок футболистов".

Как рассказывает İdman.Biz со ссылкой на Bakuplus.az, в начале XX века британские нефтяные инженеры, работавшие в Баку, привезли футбол в город и регулярно проводили матчи рядом с балаханинскими промыслами.

Созданный ими "Бритиш Клаб" долгое время считался главной силой местного футбола.

В конце 1910 года балаханинский нефтепромышленник Алибахыш Гадимов, известный как Мер Кампан, наблюдал за игрой английских футболистов. По данным источника, один из британских инженеров заявил ему, что местные игроки не подходят для этой игры, и предложил создать команду, если тот хочет составить им конкуренцию.

После этого Гадимов решил основать местную футбольную команду.

Он ввел систему поощрения для тех, кто хотел играть в футбол и учиться этой игре. За счет личных средств Мер Кампан пообещал игрокам 10 золотых монет и ежемесячную зарплату.

За короткое время была сформирована команда из 25 человек, а в Балаханах подготовили первое местное футбольное поле.

В 1911 году был создан "Балаханинский кружок футболистов". Команда считается одним из первых футбольных коллективов в Азербайджане, основанных по местной инициативе и при участии национального капитала.

В те годы "Бритиш Клаб" выигрывал чемпионат Баку в 1911 и 1912 годах, однако "Балаханинский кружок футболистов" быстро усилился и стал одной из ведущих команд города.

В 1916 году представитель Балахан успешно выступил в чемпионате Баку и стал победителем турнира, положив конец доминированию английских футболистов.

Этот успех считается одним из первых значимых достижений в истории азербайджанского футбола.

В последующие годы футбольные традиции, сформировавшиеся в Баку, дали импульс развитию профессионального футбола в стране. Одним из продолжений этого процесса стало создание в 1937 году "Нефтчи" - одного из самых известных клубов Азербайджана.

"Балаханинский кружок футболистов" вошел в историю как одна из первых местных команд азербайджанского футбола.