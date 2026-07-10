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"Имишли" разгромил команду U19 в контрольном матче - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июля 2026 17:54
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"Имишли" разгромил команду U19 в контрольном матче - ФОТО

Футбольный клуб "Имишли" провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Как сообщает İdman.Biz, основной состав клуба сыграл с командой U19.

Встреча завершилась уверенной победой основной команды со счетом 6:0.

İdman.Biz
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