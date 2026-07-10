"Имишли" разгромил команду U19 в контрольном матче - ФОТО

Футбольный клуб "Имишли" провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
Как сообщает İdman.Biz, основной состав клуба сыграл с командой U19.
Встреча завершилась уверенной победой основной команды со счетом 6:0.
Футбольный клуб "Имишли" провел очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.
Как сообщает İdman.Biz, основной состав клуба сыграл с командой U19.
Встреча завершилась уверенной победой основной команды со счетом 6:0.
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