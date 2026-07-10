Женская команда Азербайджана выиграла Кубок мира в Париже

Женская команда Азербайджана по объединенному футболу стала победителем Специального олимпийского объединенного Кубка мира в Париже.

Как сообщает İdman.Biz, в финале азербайджанская сборная обыграла команду США со счетом 3:2.

Благодаря этой победе Азербайджан завоевал золотые медали первого в истории Кубка мира.

Специальный олимпийский объединенный Кубок мира по футболу - международное соревнование, организованное движением Special Olympics. В нем в одной команде выступают спортсмены с интеллектуальными нарушениями и без них.

В женском Кубке мира приняли участие 12 национальных команд.

Цель соревнования - укрепление интеграции людей с интеллектуальными нарушениями в общество, развитие инклюзивного спорта, а также продвижение равенства и солидарности через футбол.