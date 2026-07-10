Гол Зубира в матче с "Вестри" вошел в историю

Гол футболиста "Карабаха" Абдуллы Зубира в матче с исландским "Вестри" стал юбилейным для азербайджанских клубов в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, этот мяч вошел в историю как 300-й гол представителей Азербайджана в турнире, ранее называвшемся Кубком УЕФА.

До матча "Карабаха" с "Вестри" азербайджанские клубы провели в Кубке УЕФА и Лиге Европы УЕФА 283 встречи и забили 298 голов.

После победы агдамского клуба над исландской командой со счетом 3:0 этот показатель увеличился до 301 мяча.

Первый гол азербайджанских клубов как в еврокубках в целом, так и в этом турнире был забит в сезоне-1995/1996.

22 августа 1995 года в матче Кубка УЕФА между австрийской "Аустрией" и "Кяпазом" (5:1) отличился Ядигар Сулейманов.