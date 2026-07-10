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"Карабах" согласовал трансфер Камило Дурана в "Селтик"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июля 2026 12:56
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"Карабах" согласовал трансфер Камило Дурана в "Селтик"

Футбольный клуб "Карабах" принял предложение шотландского "Селтика" по трансферу Камило Дурана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на агдамский клуб, при принятии решения было учтено желание колумбийского нападающего.

Переговоры между клубами завершились успешно, и стороны достигли соглашения по переходу футболиста.

Дуран выступал за "Карабах" с лета 2025 года. В составе агдамской команды южноамериканский форвард провел 45 матчей и забил 15 голов.

Вместе с "Карабахом" он прошел этап Лиги УЕФА чемпионов и стал участником плей-офф турнира.

İdman.Biz
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