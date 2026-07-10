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Азербайджан укрепил позиции в рейтинге УЕФА

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июля 2026 09:56
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Азербайджан укрепил позиции в рейтинге УЕФА

Азербайджанские футбольные клубы на этой неделе пополнили рейтинг УЕФА на 0,750 балла.

Как сообщает İdman.Biz, последним вклад в показатель страны внес "Карабах". Агдамский клуб в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА дома победил исландский "Вестри" со счетом 3:0 и принес Азербайджану 0,250 балла.

Ранее в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" обыграл валлийский "Нью-Сейнтс" - 2:0.

В Лиге конференций УЕФА "Зиря" также начал еврокубковую кампанию с победы, разгромив грузинское "Торпедо" со счетом 3:0.

Каждая из трех побед добавила в рейтинг Азербайджана по 0,250 балла. Таким образом, общий недельный показатель страны составил 0,750 балла.

Сейчас Азербайджан с 19,312 балла занимает 26-е место в рейтинге УЕФА. Словакия идет 27-й с 18,250 балла, а Израиль занимает 25-ю позицию с 20,750 балла.

Отметим, что рейтинг УЕФА возглавляет Англия, на счету которой 101,852 балла.

İdman.Biz
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