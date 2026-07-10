"Карабах" провел юбилейный матч в Лиге Европы

Победа "Карабаха" над исландским "Вестри" со счетом 3:0 в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА стала для агдамского клуба юбилейной вехой.

Как сообщает İdman.Biz, этот поединок стал 110-м матчем команды в Лиге Европы. Статистика "Карабаха" во втором по значимости клубном турнире Европы теперь включает в себя 38 побед, 23 ничьи и 49 поражений при общей разнице забитых и пропущенных мячей 127–158.

В общей сложности за всю историю своих выступлений в еврокубках "Карабах" провел уже 207 матчей.