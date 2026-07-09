10 Июля 2026
RU

Даниэль Осафо-Баду: "В ответном матче нам нужно прибавлять в качестве игры" - КОММЕНТАРИЯ ДЛЯ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июля 2026 22:40
24
Даниэль Осафо-Баду: "В ответном матче нам нужно прибавлять в качестве игры" - КОММЕНТАРИЯ ДЛЯ İDMAN.BİZ

"В ответной встрече нам необходимо значительно повысить качество нашей игры. Нужно улучшить контроль мяча и сам стиль владения им".

Об этом заявил главный тренер "Вестри" Даниэль Осафо-Баду, отвечая на вопрос İdman.Biz о том, что команда планирует изменить в ответном матче против "Карабаха".

Отметим, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" в Баку уверенно обыграл исландский "Вестри" со счетом 3:0.

Несмотря на итоговый счет, Осафо-Баду остался доволен самоотдачей своих подопечных: "Я удовлетворен тем опытом, который мы получили, и тем, как проявили себя футболисты. Однако результат нас, конечно же, расстраивает. Это был очень тяжелый матч. "Карабах" продемонстрировал по-настоящему высокий класс".

Ответный поединок между командами состоится через неделю в Исландии.

Лейла Эминова

Ислам Атакишиев
İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов: "Эльвин Джафаргулиев вернулся в команду" - ВИДЕО
9 Июля 23:46
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Эльвин Джафаргулиев вернулся в команду" - ВИДЕО

Болельщики заждались этого момента
Как будет развиваться карьера Али Баширова? – Гурбан Гурбанов ответил İDMAN.BİZ - ВИДЕО
9 Июля 23:30
Азербайджанский футбол

Как будет развиваться карьера Али Баширова? – Гурбан Гурбанов ответил İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Специалист также рассказал о предстоящей подготовке к ответному матчу
Карим Росси перешел из "Шамахы" в "Габалу"
9 Июля 23:14
Азербайджанский футбол

Карим Росси перешел из "Шамахы" в "Габалу"

Ранее "Габала" уже подписала контракт с двумя новичками
Гурбан Гурбанов: "После этого матча мы поняли, насколько высокая на нас лежит ответственность" - ВИДЕО
9 Июля 22:56
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "После этого матча мы поняли, насколько высокая на нас лежит ответственность" - ВИДЕО

Гурбанов также рассказал о трансферных планах клуба
"Карабах" разгромил "Вестри" в первом матче квалификации Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО
9 Июля 21:54
Азербайджанский футбол

"Карабах" разгромил "Вестри" в первом матче квалификации Лиги Европы - ОБНОВЛЕНО - ФОТО/ВИДЕО

Важная победа перед выездным матчем
Экс-игрок "Реала" Филипе Кандиду назначен главным тренером "Сумгайыта" - ФОТО
9 Июля 19:28
Азербайджанский футбол

Экс-игрок "Реала" Филипе Кандиду назначен главным тренером "Сумгайыта" - ФОТО

Клуб подписал однолетний контракт с португальским специалистом

Самое читаемое

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция и Марокко встречаются в четвертьфинале - ПРЯМОЙ ЭФИР
00:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция и Марокко встречаются в четвертьфинале - ПРЯМОЙ ЭФИР

Встреча проходит на стадионе в городе Фоксборо
6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО
7 Июля 14:33
ЧМ-2026

6 июля, 7-й номер: последний мундиаль Криштиану Роналду - ФОТО/ВИДЕО

Португалец не выиграл чемпионат мира, но изменил историю своей сборной и целую футбольную эпоху

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
8 Июля 04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти