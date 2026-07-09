Даниэль Осафо-Баду: "В ответном матче нам нужно прибавлять в качестве игры" - КОММЕНТАРИЯ ДЛЯ İDMAN.BİZ

"В ответной встрече нам необходимо значительно повысить качество нашей игры. Нужно улучшить контроль мяча и сам стиль владения им".

Об этом заявил главный тренер "Вестри" Даниэль Осафо-Баду, отвечая на вопрос İdman.Biz о том, что команда планирует изменить в ответном матче против "Карабаха".

Отметим, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" в Баку уверенно обыграл исландский "Вестри" со счетом 3:0.

Несмотря на итоговый счет, Осафо-Баду остался доволен самоотдачей своих подопечных: "Я удовлетворен тем опытом, который мы получили, и тем, как проявили себя футболисты. Однако результат нас, конечно же, расстраивает. Это был очень тяжелый матч. "Карабах" продемонстрировал по-настоящему высокий класс".

Ответный поединок между командами состоится через неделю в Исландии.

Лейла Эминова