Гурбан Гурбанов: "Эльвин Джафаргулиев вернулся в команду" - ВИДЕО

"Элвин Джафаргулиев вернулся в команду".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

"У нас состоялось несколько встреч. В любом случае, мы все обязаны соблюдать правила. Когда это необходимо, мы должны реагировать жестко. После наших бесед он вернулся в общую группу", — отметил специалист.

Напомним, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" разгромил исландский "Вестри" со счетом 3:0. Ответный поединок запланирован на 17 июля.