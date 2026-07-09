Гурбан Гурбанов: "Эльвин Джафаргулиев вернулся в команду" - ВИДЕО

"Элвин Джафаргулиев вернулся в команду".
Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.
"У нас состоялось несколько встреч. В любом случае, мы все обязаны соблюдать правила. Когда это необходимо, мы должны реагировать жестко. После наших бесед он вернулся в общую группу", — отметил специалист.
@idman.biz Qurban Qurbanov:"Elvin Cəfərquliyev əsas komandaya qayıtdı" #qarabagfk #elvinceferquliyev #qurbanqurbanov #avropaliqası ♬ оригинальный звук - Idman və Biz
Напомним, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" разгромил исландский "Вестри" со счетом 3:0. Ответный поединок запланирован на 17 июля.