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Гурбан Гурбанов: "Эльвин Джафаргулиев вернулся в команду" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июля 2026 23:46
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Гурбан Гурбанов: "Эльвин Джафаргулиев вернулся в команду" - ВИДЕО

"Элвин Джафаргулиев вернулся в команду".

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

"У нас состоялось несколько встреч. В любом случае, мы все обязаны соблюдать правила. Когда это необходимо, мы должны реагировать жестко. После наших бесед он вернулся в общую группу", — отметил специалист.

@idman.biz Qurban Qurbanov:"Elvin Cəfərquliyev əsas komandaya qayıtdı" #qarabagfk #elvinceferquliyev #qurbanqurbanov #avropaliqası ♬ оригинальный звук - Idman və Biz

Напомним, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" разгромил исландский "Вестри" со счетом 3:0. Ответный поединок запланирован на 17 июля.

İdman.Biz
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