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Как будет развиваться карьера Али Баширова? – Гурбан Гурбанов ответил İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
9 Июля 2026 23:30
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Как будет развиваться карьера Али Баширова? – Гурбан Гурбанов ответил İDMAN.BİZ - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов на пресс-конференции после матча с "Вестри" ответил на вопросы İdman.Biz, касающиеся ответного поединка и будущего молодого футболиста Али Баширова.

"В первом матче нам нужно было действовать очень осторожно. Важно учитывать текущую форму некоторых игроков и не перегружать их. Ротации необходимы. Однако сейчас я не могу сказать, какие именно изменения мы произведем в ответной игре. Впереди у нас еще пять дней подготовки. Будем оценивать состояние футболистов, чтобы ни у кого не возникло проблем со здоровьем", — заявил главный тренер.

Напомним, что в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА "Карабах" в Баку уверенно обыграл исландский "Вестри" со счетом 3:0. Ответный матч состоится через неделю в Исландии.

Гурбанов также подробно остановился на перспективах молодого игрока команды: "Что касается Али Баширова, он находится с нами с первого дня сборов. Мы приложим максимум усилий, чтобы он полностью интегрировался в коллектив. Это очень способный, умелый и талантливый футболист. Сейчас наша цель — как можно быстрее адаптировать его к этой атмосфере. Для него это огромный опыт — прочувствовать команду изнутри, понять наши требования и задачи.

Если ему поступит выгодное предложение от хорошего клуба, которое пойдет ему на пользу, мы как клуб не станем препятствовать. С другой стороны, возможно, для него будет полезнее остаться здесь. Он еще молод, и наш долг — сделать то, что будет лучше для его будущего. Он особенный парень, со своим уникальным характером", — добавил Гурбан Гурбанов.

İdman.Biz
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