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Вратарь "Вестри" после разгрома от "Карабаха": "Мы можем гордиться своим выступлением"

Азербайджанский футбол
Новости
10 Июля 2026 17:09
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Вратарь "Вестри" после разгрома от "Карабаха": "Мы можем гордиться своим выступлением"

Вратарь исландского "Вестри" Марвин Стейнарссон прокомментировал поражение от "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

"Это была тяжелая игра. Мы играли против очень хорошей команды", - сказал 25-летний голкипер в интервью АЗЕРТАДЖ.

По словам Стейнарссона, большую часть матча "Вестри" хорошо оборонялся и смог осложнить задачу агдамскому клубу.

"Думаю, мы можем гордиться своим выступлением. Но это только первая часть противостояния. Впереди ответный матч, и мы снова встретимся", - отметил он.

Исландский вратарь также высказался о "Карабахе".

"Конечно, "Карабах" - очень сильная команда. В составе есть футболисты высокого уровня, а главный тренер - очень хороший специалист. Они действительно провели хороший матч. На стадионе была отличная атмосфера, болельщики здорово поддерживали свою команду. В таких условиях всегда трудно играть. Мы тоже старались сделать все возможное, и думаю, нам это удалось. Мы можем гордиться своим выступлением", - добавил Стейнарссон.

Отметим, что "Карабах" победил "Вестри" со счетом 3:0. Ответная встреча между командами пройдет 16 июля в Исландии.

İdman.Biz
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