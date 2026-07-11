"Сумгайыт" готовится расстаться с двумя легионерами

Футбольный клуб "Сумгайыт" планирует расстаться еще с двумя легионерами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, "химики" не включили Абдула Рашида Мумини и Трезора Мосси в свои дальнейшие планы.

По информации источника, руководство клуба ищет варианты для прекращения сотрудничества с обоими футболистами.

Однако реализовать этот сценарий будет непросто. Контракт Мумини с "Сумгайытом" рассчитан до лета 2028 года, а соглашение Мосси действует до лета 2027-го.

В настоящее время в составе "Сумгайыта" находятся 10 легионеров.

Если клуб расстанется с Мумини и Мосси, на их места планируется пригласить новых иностранных футболистов.

Окончательное решение по этим игрокам ожидается в ближайшее время.