Форвард "Карабаха": "Не думаю, что в Исландии будет легкий матч"

Нападающий "Карабаха" Закария Саво прокомментировал победу над исландским "Вестри" в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА.

Шведский форвард гамбийского происхождения также высказался о потенциале своей новой команды.

"Мы провели хороший матч и одержали уверенную победу. Впереди ответная игра. Нам нужно сохранять темп. Не думаю, что в Исландии будет легкий матч. Начало сезона всегда проходит довольно сложно. Поэтому к каждой игре нужно готовиться серьезно. У нас есть время, чтобы восстановиться, набраться сил и показать более качественный футбол. У "Карабаха" большой потенциал, чтобы играть еще лучше", - сказал Саво в интервью sportal.az.

Отметим, что "Карабах" победил "Вестри" в Баку со счетом 3:0.