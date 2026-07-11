Баскетболист сборной Азербайджана Амиль Гамзаев покинул "Нефтчи".

Как сообщает İdman.Biz, 36-летний игрок объявил об этом в социальных сетях.

Гамзаев отметил, что его путь в клубе подошел к концу после двух сезонов.

"Как у каждой красивой истории есть конец, так и мой путь с "Нефтчи" завершился. После двух сезонов я с большой гордостью и благодарностью передаю форму, которую носил с честью и которой посвятил всего себя. За эти два года мы вместе радовались, проходили через трудные дни, собирали незабываемые воспоминания и обрели друзей на всю жизнь. Быть частью этой семьи всегда будет для меня источником гордости", - написал баскетболист.

Он также поблагодарил руководство "Нефтчи", партнеров по команде, тренеров, сотрудников клуба и болельщиков.

"Ваша поддержка, вера и любовь всегда были для меня бесценны. "Нефтчи" для меня не просто клуб - это особое место, где были написаны самые дорогие воспоминания моей жизни. Этот клуб навсегда займет особое место в моем сердце", - добавил Гамзаев.