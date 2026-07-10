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Салах: "Выхода на чемпионат мира уже недостаточно"

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 19:32
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Салах: "Выхода на чемпионат мира уже недостаточно"

Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах выступил с обращением к болельщикам после завершения выступления команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, египетский форвард призвал фанатов не терять веру в национальную команду и пообещал сделать все возможное, чтобы вывести египетский футбол на новый уровень.

"Я знаю, что вы все еще расстроены, но я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы это стало новым этапом для египетского футбола на международной арене.

Выхода на чемпионат мира будет недостаточно, и простого участия тоже мало. Эта команда заслуживает вашего доверия", - написал Салах в социальной сети X.

Напомним, сборная Египта завершила выступление на чемпионате мира в 1/8 финала, уступив Аргентине со счетом 2:3. По ходу встречи египтяне вели 2:0, однако не сумели удержать преимущество и пропустили три мяча в заключительные минуты матча.

İdman.Biz
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