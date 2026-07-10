"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера полузащитника "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Эдерсон не станет игроком "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, английский клуб отказался от завершения сделки, изменив свои трансферные планы. В свою очередь, "Аталанта" готова вновь включить бразильца в состав команды.

Ранее сообщалось, что все необходимые документы для перехода уже были подготовлены, однако руководство "Манчестер Юнайтед" решило отказаться от сделки. По информации СМИ, одной из причин стали опасения, связанные с историей травм футболиста.

Эдерсон выступает за "Аталанту" с лета 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний хавбек провел 41 матч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.