"Милан" объявил о трансфере защитника "Лацио"

"Милан" официально усилил линию обороны перед стартом нового сезона.

Как сообщает İdman.Biz, состав "россонери" пополнил испанский защитник Марио Хила, ранее выступавший за "Лацио".

25-летний футболист подписал контракт с миланским клубом до лета 2031 года. В новой команде он будет играть под 34-м номером, который также носил в составе римлян.

Хила является воспитанником академии мадридского "Реала". Весной 2022 года защитник дважды выходил на поле в составе первой команды "сливочных", после чего продолжил карьеру в "Лацио".

Напомним, этим летом главным тренером "Милана" стал Рубен Аморим. В сезоне-2026/2027 итальянский клуб выступит в Лиге Европы.