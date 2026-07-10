10 Июля 2026
RU

"Милан" объявил о трансфере защитника "Лацио"

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 22:48
20
"Милан" объявил о трансфере защитника "Лацио"

"Милан" официально усилил линию обороны перед стартом нового сезона.

Как сообщает İdman.Biz, состав "россонери" пополнил испанский защитник Марио Хила, ранее выступавший за "Лацио".

25-летний футболист подписал контракт с миланским клубом до лета 2031 года. В новой команде он будет играть под 34-м номером, который также носил в составе римлян.

Хила является воспитанником академии мадридского "Реала". Весной 2022 года защитник дважды выходил на поле в составе первой команды "сливочных", после чего продолжил карьеру в "Лацио".

Напомним, этим летом главным тренером "Милана" стал Рубен Аморим. В сезоне-2026/2027 итальянский клуб выступит в Лиге Европы.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧМ-2026: Фабиан Руис вывел Испанию вперед в матче с Бельгией
23:31
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Фабиан Руис вывел Испанию вперед в матче с Бельгией - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Полузащитник отличился в четвертьфинале чемпионата мира-2026

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера полузащитника "Аталанты"
23:08
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера полузащитника "Аталанты"

Переход Эдерсона на "Олд Траффорд" не состоится

"Барселона" согласовала трансфер форварда "Боруссии"
21:16
Мировой футбол

"Барселона" согласовала трансфер форварда "Боруссии"

Каталонский клуб подпишет с немецким футболистом контракт до 2031 года

Жезуш: "Роналду никогда не станет для меня проблемой"
19:45
Мировой футбол

Жезуш: "Роналду никогда не станет для меня проблемой"

Новый главный тренер национальной команды заявил, что капитан никогда не станет для него проблемой

Салах: "Выхода на чемпионат мира уже недостаточно"
19:32
Мировой футбол

Салах: "Выхода на чемпионат мира уже недостаточно"

Капитан сборной Египта обратился к болельщикам после драматичного вылета с мундиаля

Экс-тренер "Аль-Насра" официально возглавил сборную Португалии
18:25
Мировой футбол

Экс-тренер "Аль-Насра" официально возглавил сборную Португалии

Опытный португальский специалист будет готовить национальную команду к Евро-2028 и чемпионату мира 2030 года

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
8 Июля 12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе