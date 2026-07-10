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"Барселона" согласовала трансфер форварда "Боруссии"

Мировой футбол
Новости
10 Июля 2026 21:16
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"Барселона" согласовала трансфер форварда "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Карим Адейеми близок к переходу в "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал с "Боруссией" условия трансфера 24-летнего футболиста.

Сумма сделки составит 22 миллиона евро. Еще 7 миллионов евро немецкий клуб сможет получить в виде бонусов, зависящих от количества сыгранных матчей и завоеванных трофеев.

Ожидается, что Адейеми подпишет контракт с "Барселоной" до лета 2031 года. По информации источника, сам футболист хотел продолжить карьеру исключительно в составе сине-гранатовых.

İdman.Biz
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