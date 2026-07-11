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Харри Кейн: "Холанд невероятен, его статистика впечатляет"

Мировой футбол
Новости
11 Июля 2026 12:13
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Харри Кейн: "Холанд невероятен, его статистика впечатляет"

Нападающий сборной Англии по футболу Харри Кейн высказался об Эрлинге Холанде перед четвертьфинальным матчем ЧМ-2026 против Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, английский форвард заявил, что не считает корректным сравнивать себя с норвежцем.

"Кто из нас лучше? Мне невозможно ответить на этот вопрос. Во-первых, думаю, что мы почти совершенно разные игроки. Я знаю, что нас обоих считают нападающими, но, если честно, это практически две разные позиции", - сказал Кейн.

Форвард сборной Англии высоко оценил бомбардирские качества Холанда.

"Эрлинг невероятен, его статистика впечатляет. Физически он машина, зверь. Его завершающие удары находятся на высочайшем уровне, и, очевидно, его результативность говорит сама за себя", - отметил он.

Кейн также рассказал, чем его стиль отличается от игры Холанда.

"Я считаю себя другим игроком, хотя забиваю те же самые голы. Мне, возможно, нравится немного больше касаться мяча, больше участвовать в игре, но я также могу играть как чистый нападающий. Не думаю, что стоит нас сравнивать", - добавил английский нападающий.

İdman.Biz
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