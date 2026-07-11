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ФИФА выделит $1 млн пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Мировой футбол
Новости
11 Июля 2026 09:54
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ФИФА выделит $1 млн пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Фонд ФИФА выделит $1 млн на помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ФИФА, средства будут направлены из гуманитарного фонда организации.

Финансирование поможет поддержать экстренные гуманитарные меры через местных и международных партнеров.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что жители Венесуэлы могут рассчитывать на солидарность мирового футбольного сообщества.

"Народ Венесуэлы пользуется полной солидарностью мировой футбольной семьи в это невероятно трудное время. Футбол обладает уникальной способностью объединять и вдохновлять надежду, особенно в моменты кризиса. Мы гордимся тем, что поддерживаем народ Венесуэлы через Фонд ФИФА, а также гуманитарные организации и местных партнеров, которые неустанно работают над оказанием срочной помощи наиболее пострадавшим", - сказал Инфантино.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня и привело к масштабным разрушениям в нескольких регионах страны.

По данным СМИ, число погибших превысило 3 800 человек, еще 16 740 получили ранения.

Фонд ФИФА оказывает гуманитарную помощь при крупных природных катастрофах и кризисах, используя футбол как платформу для поддержки пострадавших сообществ и восстановления.

İdman.Biz
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